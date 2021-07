Kouame gioca soltanto mezz’ora ma la sua Costa D’Avorio ferma il Brasile alle Olimpiadi

L’attaccante della Fiorentina Christian Kouame ha giocato soltanto una 30ina di minuti nella seconda gara del girone alle Olimpiadi pareggiata contro un avversario importante come il Brasile. La Nazionale Carioca è rimasta in 10 dal 13′ per l’espulsione di Luiz.

Al 63′ Kouame ha sostituito Traorè del Manchester United, ma il giocatore viola non ha avuto occasioni per sbloccare la gara che è finita 0-0.

Brasile e Costa d’Avorio vanno così a braccetto a quota 4 punti nel girone. Tutte e due attendono il risultato di Arabia Saudita-Germania, in campo tra poco e entrambe ferme al momento a zero punti in classifica.