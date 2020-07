Kouame: “Hanno dato autogol a Lyanco e non la rete a me? Non l’accetto”

In un primo momento tutti abbiamo tutti festeggiato per quella che ritenevamo essere la prima rete con la maglia della Fiorentina di Christian Kouame. In realtà la Lega ha decretato l’autogol di Lyanco nella circostanza. “Non l’accetto, però va bene” dice con il sorriso l’attaccante viola a Dazn.

Poi ha aggiunto: “Sono contento, stiamo facendo una buona gara. Cerchiamo di rientrare bene nel secondo tempo e di portare a casa i tre punti. Genoa in vantaggio? Sono contento per il Genoa, me ne sono andato in un momento difficile anche per loro. Spero in una loro vittoria”: