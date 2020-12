Kouame: “I tifosi mi scrivono e mi fanno capire quanto tengono alla Fiorentina. Disposto a giocare da esterno, ma mi sento un attaccante e voglio fare gol”

L’attaccante della Fiorentina Christian Kouame, in vista del match di lunedi contro il Genoa ha parlato così ai media ufficiali della società viola: “Sapevamo che il Milan era in un buon momento. Siamo andati là per fare risultato, poi però non è andata bene. Il Genoa? Ringrazierò sempre la società rosso blu. Sono stato benissimo ed è una squadra alla quale vorrò sempre bene. La città la sto vivendo, quando esco vedo sempre i tifosi. Mi scrivono e ti fanno capire quanto ci tengono alle sorti della squadra”. Sul suo ruolo poi ha aggiunto: “Il modo di giocare della squadra sta cambiando e io sono anche disposto a giocare da esterno, ma io mi sento punta e voglio fare gol”.

0 0 vote Article Rating