Kouame in bilico, anche Benassi rischierà di star fuori. Kokorin, nessuna chance. La Fiorentina fa i conti per la lista Serie A

In vista dell’inizio del campionato di Serie A tutte le squadre devono presentare alla Lega le liste dei calciatori schierabili. La Fiorentina dovrà fare delle scelte escludendo i calciatori ormai fuori dal progetto tecnico dell’allenatore Vincenzo Italiano. Ci sono diversi criteri che devono essere rispettati. Alcuni calciatori devono essere cresciuti nel vivaio, altri in club italiani ed infine i così detti “liberi” che si sono formati al di fuori dell’Italia.

Per quanto riguarda i calciatori cresciuti nel vivaio della Fiorentina sono quattro, ma quelli confermati saranno solo Riccardo Sottil e Lorenzo Venuti. Per quanto riguarda invece i calciatori cresciuti in club italiani, al massimo 8, la Fiorentina tessererà Gollini, Mandragora, Maleh, Saponara, Terracciano, Bonaventura, Rosati, il capitano Biraghi.

Infine i calciatori “liberi”, numeri maggiore della rosa. Questo totale non può superare le 17 unità. Sarà importante osservare le scelte del tecnico Italiano, al netto delle uscite. Tra essi rientrano: Nastasic, Terzic, Duncan, Amrabat, Cabral, Dodô, Gonzalez, Igor, Ikonè, Jovic, Martinez Quarta, Milenkovic e Zurkowski.

La Fiorentina non inserirà chiaramente il gravemente infortunato Castrovilli, per il quale occorre aspettare ancora tanto tempo. Gollini, Terracciano, Rosati, i portieri; Venuti, Dodô, Biraghi, Terzic, Milenkovic, Igor, Quarta, Nastasic i difensori certi di un posto. Amrabat, Mandragora, Bonaventura, Maleh, Duncan, Zurkowski in mezzo al campo. Cabral, Jovic, Sottil, Saponara, Gonzalez, Ikone. Totale 23.

Ballano due posti, che Benassi e Kouame al momento dovrebbero coprire. Kokorin attualmente non ha per ragioni fisiche, tecniche ed attitudinali alcuna possibilità di ritagliarsi un posto. Anche i ’99 Luca Ranieri e Michele Cerofolini, in uscita, verranno tagliati. Attenzione: nel caso di arrivo dall’estero della mezz’ala di qualità, qualcuno dovrà essere sacrificato per fargli posto; a meno che non si tratti di un Under 22, dato che l’inserimento di questi calciatori è illimitato. Bianco e Favasuli dovrebbero essere inseriti senza alcun dubbio.

A breve le decisioni definitive, domenica si accendono i motori al Franchi.