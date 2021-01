Kouame in uscita, il Crystal Palace torna a farsi vivo. E intanto una squadra italiana offre uno scambio di prestiti con un altro attaccante

La Fiorentina si prepara ad una rivoluzione nel mercato di gennaio, visti i numerosi giocatori in uscita che dovranno inevitabilmente essere rimpiazzati. Tra questi anche Christian Kouame, arriva appena un anno fa eppure già con la valigia in mano date le pessime prestazioni e lo scarso utilizzo da parte di Prandelli.

Per l’ex Genoa, secondo calciomercato.com, potrebbe rifarsi avanti il Crystal Palace che già in estate aveva offerto circa 20 milioni. Ma la squadra inglese non è l’unica ad osservare con interesse Kouame: su di lui infatti c’è anche il Torino, che sta cercando un giocatore da affiancare a Belotti.

La Fiorentina vorrebbe cedere Kouame a titolo definitivo, ma i granata non possiedono la cifra richiesta dai viola. Ecco dunque che il club di Cairo potrebbe offrire uno scambio di prestiti, facendo arrivare in riva all’Arno Simone Zaza. Della questione di discuterebbe in maniere definitiva a giugno, ma intanto Zaza e Kouame giocherebbero sei mesi a maglie invertite. Ricordando sempre che la Fiorentina è in cerca di un attaccante d’esperienza da affiancare a Dusan Vlahovic.