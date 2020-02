Kouame: “Mi sono ambientato già con tutti. Non ho scelto di fare l’attaccante, un allenatore un giorno…”

L’attaccante della Fiorentina Christian Kouame, all’Open Day della fondazione Meyer, ha parlato così dei suoi primi giorni in viola: “Mi sono ambientato già con tutti: dirigenti e compagni. Se conoscevo già qualcuno? Conoscevo già Castrovilli, abbiamo lo stesso agente e spesso abbiamo giocato contro. Non ho scelto di fare l’attaccante. Un allenatore un giorno mi ha fatto fare tutti i ruoli, finché non mi sono ritrovato davanti e lì sono rimasto”.