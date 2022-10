Kouame: “Non ci basta e ci è mancata cattiveria. Dovevamo vincere, andiamo a casa con due punti in meno”

Dopo il pareggio contro il Lecce, il calciatore della Fiorentina Christian Kouame ha parlato a DAZN, commentando un punto che non è risultato soddisfacente per la squadra viola: “Ci è mancata la cattiveria di entrare in partita già nel primo tempo. Andiamo a casa con due punti in meno, con la consapevolezza che non ci basta“.

E aggiunge: “Dobbiamo metterci in testa che dovevamo vincere. Ci rifaremo la prossima partita, continueremo”.