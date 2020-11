Kouame prenderà il posto di Callejon mentre in difesa si tornerà al “Terzino bloccato”. Le idee di Prandelli

Secondo quanto riporta La Nazione, Cesare Prandelli punterà su una a difesa a 4 con un terzino di spinta e uno più bloccato, ad oggi Biraghi e Caceres (con conseguente rischio del posto per Lirola). La cerniera di centrocampo sarà formata da Amrabat e Pulgar, mentre Castrovilli si alzerà sulla trequarti per poi abbassarsi a mezzala in fase difensiva. Ci saranno meno sovrapposizioni proprio tra Castro e Ribery, che Prandelli vede più attaccante esterno che regista aggiunto. A destra, mancando Callejon, spazio a Kouamé che potrà sfruttare il suo dinamismo. Bonaventura scala ad alternativa per i ruoli di ala destra e trequartista. E in attacco? Rimane ancora tutto da decidere, Cutrone ha lavorato sempre in gruppo mentre Vlahovic ha segnato con la Serbia. Ballottaggio.

