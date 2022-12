Kouame: “Quello che sta passando Cabral l’ho vissuto anch’io ma è davvero forte. Mi ha colpito molto Amatucci”

Alcune considerazioni da parte di Christian Kouame anche sui compagni di squadra, e di reparto in particolare. Così a Il Tirreno l’attaccante ivoriano: “Arthur è forte, deve solo

restare tranquillo. Quello che sta passando lui ora, l’ho vissuto anche io: deve sapere che tutti noi compagni siamo in campo per aiutarlo, ma dentro l’area, credetemi, è davvero forte. Diverso da Jovic? Sì. A Jovic piace tornare indietro per giocare, Cabral è più bravo a riempire l’area di rigore. Gonzalez? Nico sta bene. È uno a cui piace scherzare e deve essere così: se si mette a fare il serio, non è più Nico.

Chi mi piace della Primavera? Lorenzo Amatucci. Il primo giorno (il 5 dicembre scorso, ndr) l’ho visto un po’ distrattamente, ma ho capito subito che è davvero forte. Ispirazione Marocco? Lo spero. Il Marocco ha dimostrato che con la voglia puoi davvero fare tutto. Hanno fatto piangere Belgio, Spagna, Portogallo. Anche noi viola possiamo vincere contro tutto e tutti.

Orgoglioso del Viola Park? Oltretutto ci speravo. Lo scorso anno me ne sono andato e ne ho solo sentito parlare”.