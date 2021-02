Kouame: “Questo è un brutto periodo per noi e per la società, ma vogliamo dimostrare di esserci”

L’attaccante viola Christian Kouame ha parlato a Sky Sport nel prepartita di Fiorentina-Spezia. Queste le sue parole: “Non sappiamo bene perché la stagione fino ad ora è andata in questo modo. Siamo però consapevoli della nostra forza. Questo è un periodo brutto per noi, per la società, per tutti, e noi vogliamo dimostrare di esserci”.

