Kouame: “Ribery è sempre il primo ad arrivare in allenamento. Arrivare in doppia cifra sarebbe bellissimo e con Cutrone e Vlahovic c’è solo sana concorrenza”

Ribery, le sue prospettive future e la sua…toscanità! Tanti i temi toccati dall’attaccante della Fiorentina Christian Kouame attraverso l’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: “Franck rende tutto più facile. Lui sa sempre dove trovarti, come trovarti e fa sempre la scelta più facile per il compagno e più pericolosa per gli avversari. Giocare con un fenomeno come lui non è una cosa che capita spesso. Ribery è sempre il primo ad arrivare, lavora tantissimo anche in allenamento, non molla mai un centimetro. Arrivare in doppia cifra sarebbe bellissimo. Ma quello che desidero è star bene, avere continuità e, soprattutto, aiutare la mia squadra ad ottenere risultati importanti. Se è vero che parlo il dialetto fiorentino? Certo! Vivo da queste parti da molti anni, la mia seconda famiglia è di qua e non ho trovato grosse difficoltà ad imparare sin da quando ero piccolo, ora sta tornando molto utile. Cutrone e Vlahovic? C’è solo della sana concorrenza tra di noi e abbiamo un unico obiettivo, il bene della Fiorentina”.

0 0 vote Article Rating