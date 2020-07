Kouame: “Sarebbe stato il top segnare al ritorno in campo ma me lo tengo per la prossima. E ora voglio guadagnarmi il mio spazio”

Protagonista del ritorno in campo, Christian Kouame ha parlato così a Sky Sport: “Non è stato un incubo perché non è che l’ho presa male quando mi sono infortunato. Sarebbe stato il top segnare all’esordio, me lo tengo per la prossima partita. Le scelte le farà il mister ma è chiaro che mi piacerebbe giocare molto d’ora in poi. Mi sarebbe piaciuto esordire già a Parma (ride ndr). Tanti in attacco? Come ho detto, che giochi io o un altro, l’importante è che giochi chi lo merita, se poi sono io sono contento ovviamente. Una volta che sono in campo devo dare il massimo”.

