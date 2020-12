Kouame sfida il suo passato. Da punta o da esterno deve ripagare la fiducia di Pradè

Al centro delle critiche in casa Fiorentina ci è finito anche Kouame. L’attaccante ivoriano non ha inciso fin ora, così come tutto il reparto offensivo della squadra di Prandelli. L’ex Genoa nella giornata di ieri, ha dichiarato “sono pronto a giocare anche da esterno, però mi sento una punta”.

Il tecnico di Orzinuovi non la pensa proprio come lui, visto che non lo ha mai schierato come punta centrale nel suo attacco. Domani sera però Prandelli potrebbe rilanciarlo nella sfida da ex contro il suo passato. Si sa che in partite del genere un giocatore trova stimoli in più, e quest’aspetto l’ex ct della Nazionale lo starebbe valutando. Come leggiamo sul Corriere dello Sport-Stadio, Prandelli sfrutterà la rifinitura di oggi per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione e dare forza alle proprie certezze. Un 4 3 3 con Vlahovic tra Ribery e Callejon è l’opzione più concreta, ma non è da escludere qualche sorpresa.

Kouame ha voglia di dimostrare il suo valore in campo, è desideroso di sfidare la piazza che lo ha lanciato, e soprattutto non vuol deludere chi ha riposto in lui tanta fiducia. Uno di questi è sicuramente Pradè, che in estate ha rifiutato un’offerta da 25 milioni arrivata dall’Inghilterra. Un colpo di genio, o un no che porterà con sé tanti rimpianti?