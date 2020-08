Kouame: “Siamo in una posizione di classifica che meritiamo. Quando abbiamo capito come dovevamo giocare abbiamo fatto tanti punti”

L’attaccante della Fiorentina Christian Koaume, oggi in panchina per la partita contro la SPAL, parla così a Sky Sport a proposito del finale di stagione dei viola: “Secondo me quella attuale è la posizione che meritiamo, non abbiamo avuto una partenza facile, poi una volta tornati da questo casino del Covid-19 abbiamo fatto buoni risultati, tranne due-tre partite sbagliate. Siamo rientrati bene e appena capito come dovevamo giocare facendo così tanti punti. Io dico che ce lo meritiamo di essere andati meglio dell’anno scorso”.

