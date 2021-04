Kouame: “Solo qualche anno fa seguivo Ribery in televisione dalla Costa d’Avorio, è una persona straordinaria”

Alla trasmissione francese Winamax FC ha parlato l’attaccante della Fiorentina Christian Kouame, che tra le altre cose, è intervenuto anche sul suo rapporto in maglia viola con Franck Ribery. Queste le sue parole: “Solo qualche anno fa seguivo Franck in televisione. Mi ricordo che nel 2012 ero a vedere la finale di Champions League in Costa d’Avorio quando lui vinse il trofeo contro il Chelsea. Adesso per me è un immenso piacere giocarci insieme. Lui è veramente gentile, ci tiene al gruppo e a tutti noi. È qualcosa di straordinario”.