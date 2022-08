Kouame tra la conferma e l’addio: diverse pretendenti ma Italiano deve ancora valutarlo

Il futuro di Christian Kouame non è ancora scritto. La sua permanenza alla Fiorentina è appesa a un filo: tutto dipenderà dalla valutazione definitiva del mister Vincenzo Italiano. Per questo l’incontro andato in scena nella giornata di ieri a Firenze tra la dirigenza gigliata e Minieri, il procuratore di Kouame, non ha portato ad una risposta definitiva.

Al momento, sul giocatore hanno chiesto informazioni diverse società sia in Italia, come Genoa, Bologna, Cremonese, Spezia e Sassuolo che all’estero con l’Anderlecht e il Nantes. Proprio il club francese ha presentato un’offerta per l’attaccante ivoriano negli ultimi giorni ma la Fiorentina l’ha rispedita al mittente giudicandola troppo bassa.

Probabile che quindi Kouame si giochi la permanenza alla Fiorentina nell’amichevole di domani contro il Betis in cui potrebbe anche partire dal primo minuto. Un’occasione dal sapore di ultima spiaggia, prima che le strade di Kouame e della Fiorentina si intreccino nuovamente o si separino definitivamente. Il contratto dell’ivoriano scade nel 2024 e il momento per una cessione sarebbe questo: vedremo se Kouame sarà in grado di conquistare la fiducia di Italiano e della dirigenza viola.