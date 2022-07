Kouamé vorrebbe più spazio. Per l’ivoriano si registra interesse… dalla Serie B

L’attaccante della Fiorentina Christian Kouamé si sta allenando a Moena con il resto della squadra. L’ivoriano è rientrato dal prestito all’Anderlecht, un’esperienza più che positiva. Trovare spazio in questa Viola, complice anche l’arrivo di Luka Jovic, non è per niente facile.

E allora, un trasferimento altrove farebbe al caso suo. Secondo quanto riportato dal quotidiano L’Unione Sarda, il Cagliari starebbe pensando proprio a Kouamé come uno dei profili ottimali per sostituire il partente João Pedro. Sarebbe sicuramente una piazza che concederebbe più spazio all’ex Genoa, ma anche una discesa di categoria non di poco conto.