Koulibaly: “Mi dispiace per cosa dovrà passare quel tifoso della Fiorentina, pensavo di aver sbagliato io. Non ho nessun problema a chiamarlo per chiarire”

Alla vigilia di Napoli-Legia Warszawa ha parlato in conferenza stampa Kalidou Koulibaly, toranando anche sull’episodio di razzismo vissuto alla fine della partita contro la Fiorentina. Queste le sue parole: “Sono riuscito a superare quel momento grazie ai miei compagni e allo staff che sono sempre con me, ho ricevuto tanti messaggi che mi hanno fatto piacere. Mi dispiace per cosa è successo a quel ragazzo, non ci ho dormito per due notti, pensavo di aver sbagliato io”.

E ancora: “Tante persone mi hanno chiamato anche da Firenze per chiedermi di chiamare questo ragazzo. Per me non ci sarebbero problemi, sarebbe un bel modo per capire cosa sia successo nella sua testa. E’ una lotta a cui tengo tanto quella contro il razzismo e dobbiamo continuare a farla”