Krastev continua la sua crescita in attesa di un’occasione dalla Fiorentina

E’ arrivata anche la prima convocazione in nazionale maggiore per Dimo Krastev, che con la sua Bulgaria ha poi debuttato giocando tutta la partita nell’amichevole vinta a Cipro. Il 2003 della Fiorentina, da tempo ormai stabilmente difensore centrale agli ordini di Aquilani, si è già tolto così una grande soddisfazione in questa stagione. Ironia della sorte, Krastev ha rimediato un problema fisico nel corso della gara e sta osservando un periodo di recupero prima di tornare a disposizione.

Titolatissimo nella Primavera gigliata, Krastev agli inizi dell’avventura a tinte viola giocava da centrocampista centrale. L’ottimo piede destro, abbinato ad una stazza considerevole, hanno però fatto virare mister Aquilani, che lo ha trasformato in un difensore capace di giocare sia a tre che a quattro. Dopo un periodo di sostanziale adattamento, Krastev è cresciuto gara dopo gara. Krastev ha un contratto fino al 30/6/2024 con opzione per altri due anni di rinnovo a favore della Fiorentina.

‘Sogno di segnare un gol contro la Juventus, perché c’è una grande rivalità tra i bianconeri e la Fiorentina. Prima squadra? Spero sempre che Vincenzo Italiano abbia bisogno di supporto e quindi mi tengo pronto in caso di chiamata. Do sempre il massimo in allenamento e se Dio vorrà un giorno riuscirà a esordire in prima squadra’. Idee chiare per il giovane calciatore di Burgas, prelevato dalla Fiorentina dal Neftochimik ormai quasi 4 anni fa. E prima del termine della stagione potrebbe arrivare un’occasione anche per lui.