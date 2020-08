Krastev: “Devo ancora dimostrare tanto, ma sono sicuro che presto andrò in prima squadra. Coppa Italia? Un’emozione indimenticabile”

Tra i protagonisti della finale di Coppa Italia Primavera c’è stato sicuramente Dimo Krastev, classe 2003 che ha esordito con la Fiorentina di Aquilani dimostrando grande carattere. Il ragazzo ha parlato a Sportal.bg della sua esperienza in Italia: “Mi trovo molto bene a Firenze, l’organizzazione è perfetta e la città è molto bella. Coppa Italia? Un successo molto grande e prestigioso per il club, il primo trofeo per me. Non ho fatto parte della Primavera lo scorso anno, perché ho giocato con Under 17 e 18. Quest’anno sono stato uno dei 2003 che hanno iniziato ad allenarsi con la Primavera, sono stato il più giovane in campo nella finale. Il mio debutto con la Primavera è stato direttamente in finale. Una grande partita che non dimenticherò mai. Accoglienza? Sono stato accolto molto bene fin dai primi giorni. Non importa da dove vieni, ma come ti presenti dentro e fuori dal campo. Ringrazio davvero i miei compagni e la società per l’atteggiamento nei miei confronti, che mi ha fatto adattare molto velocemente e mi ha fatto sentire a casa. L’arrivo alla Fiorentina è stato possibile grazie ai miei agenti, Plamen Peychev e Petyo Kostadinov. Sicuramente è arrivato per le qualità che ho mostrato quando sono stato osservato. Per quanto ne so, mi osservavano da molto tempo. Debuttare in prima squadra? Andiamo passo dopo passo. Continuo ad allenarmi e cerco di mostrare il massimo di me stesso. Sono sicuro che questo momento arriverà presto. Ho avuto l’opportunità di parlare con Milenkovic. Mi ha anche dato la sua maglietta”.

