Krause: “Commisso deve tener conto del legame che i fiorentini hanno con il Franchi. Con me è stato gentile e mi ha aiutato”

In una lunga intervista per DAZN il neo presidente americano del Parma Kyle Krause si è raccontato, parlando anche della questione stadi in Italia e del suo incontro con il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Queste le sue parole: “Ci sono molti presidenti che vogliono costruire un nuovo stadio o rinnovare quello che già esiste. Costruire uno stadio è difficile, e se punti ad allontanarlo dal centro città, in un posto lontano dallo stadio attuale come è nei piani di Rocco Commisso, devi tenere conto del legame che i tifosi sentono con il luogo attuale. Anche noi vogliamo farlo, ho parlato con il Sindaco e la nostra idea è quella di costruire uno stadio di classe mondiale che ospiti una squadra di classe mondiale“.

E sull’incontro: “Ho già avuto modo di parlare di persona con Commisso e Saputo. Sono stati molto gentili e mi hanno aiutato. Li devo ringraziare”.