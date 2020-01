Kulusevski mette alla porta Bernardeschi: il fallimento dell’ex Fiorentina

L’acquisto di Kulusevski da parte della Juve, che comunque lo inserirà tra le proprie fila solo a Giugno, mette alla porta un ex Fiorentina. Stiamo parlando di Federico Bernardeschi, che come riporta calciomercato.com lascerà quasi sicuramente Torino al termine della stagione. Una scommessa persa la sua, che non ha mai trovato la quadra giusta con la maglia bianconera. A sorpresa, però, la sua prossima squadra potrebbe essere comunque una big europea, ossia il Barcellona magari all’interno di qualche scambio. In Italia restano vigili Inter e Roma, ma una cosa è certa: Bernardeschi è andato alla Juve per crescere e vincere, e sicuramente in parte lo ha fatto. Ma da protagonista, quasi mai.