Il Verona non mette vincoli ed è disponibile a cedere il proprio difensore Marash Kumbulla. L’unico problema è la valutazione del giocatore: 20 milioni di euro. A lui si era fortemente interessato l’Inter lo scorso gennaio, ma per La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro giudica eccessiva questa cifra e preferisce piuttosto buttarsi sui parametri zero. Sul calciatore c’è ancora l’interesse invece di Napoli e Fiorentina.