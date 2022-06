Kuzmanovic: “Qualche volta la Fiorentina dovrebbe far di più per tenere i giocatori forti. Mi aspettavo di più da Cabral. Jovic? Non è facile imporsi”

Questo pomeriggio l’ex centrocampista di Fiorentina e Basilea Zradvko Kuzmanovic ha rilasciato una lunga intervista a Radio Bruno: tanti i temi toccati dal serbo, da Cabral e Milenkovic a Jovic. Queste le sue parole:

“Adesso passo molto tempo con la mia famiglia, girando l’Europa tra Svizzera, Serbia e Germania. Guardo tante partite tra cui quelle della Fiorentina. La squadra mi piace molto e sarà sempre nel mio cuore. Aspettavo da tanto tempo che la Fiorentina tornasse in Europa: Firenze e i fiorentini dovrebbero stare sempre su certi palcoscenici, sopratutto dopo tanti anni di assenza. Italiano? Ha fatto bene ed è giusto che rinnovi il suo contratto con il club. Penso che alla fine si farà. Il mancato rispetto di Torreira? E’ un giocatore forte che nell’ultima stagione ha fatto molto bene. Ora si deve vedere chi arriva e mi dispiace che se ne sia andato ma la vita va avanti. Sono certo che i viola troveranno un altro regista forte come lui, a Firenze si riesce sempre a trovare ottimi giocatori.

Il centrocampista ha poi analizzato i profili di Cabral, Jovic e Milenkovic: “I primi mesi del brasiliano in Italia sono stati così e così, mi aspettavo di più da lui. Si vede che ha le qualità fisiche ma anche che ancora non si è ambientato a Firenze. La Fiorentina ha pagato tanto per averlo ed è normale che tutti si aspettino di più. Se la Fiorentina fa bene a puntare su di lui? Sinceramente non lo so. La storia dice che i giocatori che arrivano a Firenze devono dare subito qualcosa, soprattutto i suoi attaccanti. In questo momento ancora Arthur non è riuscito a ripagare la fiducia del club. Jovic? Anche in Serbia si parla molto di questa operazione ma adesso è ancora presto sapere cosa aspettarsi: quando lui era all’Eintracht era molto forte ma al Real non è mai riuscito a far vedere la sua qualità. Conosco il calcio Italiano, soprattutto Firenze, e non è facile arrivare e imporsi dopo anni di panchina: quando stai tanto senza giocare è difficile poi fare la differenza. Milenkovic? Se la Fiorentina vuole fare una squadra forte per poter continuare a giocare in Europa deve confermarlo a tutti i costi perché è un giocatore forte e sta benissimo a Firenze: fossi il presidente viola, farei di tutto per tenerlo. Anche con la testa sta bene, è un vero professionista. Qualche volta la fiorentina dovrebbe fare qualcosa per tenere i giocatori forti”.