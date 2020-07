La base d’asta per De Paul? Sullo stesso livello di Chiesa. Ma non certo ai livelli che spera la Fiorentina

Un’estate fa sembrava ormai destinato a vestire la maglia della Fiorentina, poi per Rodrigo De Paul non se ne fece più niente ma intanto l’argentino ha trascinato per un altro anno l’Udinese. Il prossimo mercato sarà quello dell’addio al Friuli e secondo Calciomercato.com, la base d’asta per lui sarà intorno ai 35 milioni di euro, circa 10 in più di quelli offerti da Pradè un anno fa. Un valore aumentato fino, secondo il portale, “al livello di Chiesa“, per il quale la Fiorentina vorrebbe sui 70 milioni, o poco meno. Una valutazione decisamente divergente rispetto a quella della società viola.

