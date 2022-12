La battaglia amara della Fiorentina contro i debiti del calcio: sconfitta a un passo per colpa del solito Lotito

Una delle battaglie sacrosante della Fiorentina di Commisso è stata fin da subito quella contro chi, nella sostanziale realtà parallela del calcio italiano, faceva i propri comodi con regole e paletti da rispettare. Il Covid e non solo hanno evidenziato ancor di più le difficoltà di alcuni club e il continuo appello alle istituzioni per far fronte a un indebitamento crescente, spesso non seguito però da una gestione sportiva virtuosa.

L’ultimo episodio riguarda il decreto “salva calcio”, voluto dal patron della Lazio Lotito, per permettere ai club indebitati di evitare penalizzazioni in classifica e sanzioni penali, rateizzando il tutto in 5 anni, con una mora pari al 3%. Un punto su cui la Fiorentina, in regola con tutti i parametri, non transigeva: vincerà ancora una volta Lotito però stando a quanto sostiene il Fatto Quotidiano: il decreto infatti dovrebbe diventare legge, quasi contro pronostico visto l’avversione di alcuni ministri del governo.