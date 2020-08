La bella impresa targata Bisonte, Savino Del Bene avanti tutta. La Supercoppa arride a Firenze

Dopo sei mesi di digiuno, non ci poteva essere ritorno in campo più dolce per Il Bisonte Firenze, che al PalaRadi di Cremona supera in rimonta, per 3-2, dopo quasi due ore e mezzo di gioco le padrone di casa della ÈPiù Casalmaggiore e brinda al passaggio del turno in Supercoppa Italiana: martedì o mercoledì la partita di Novara contro la Igor Gorgonzola varrà l’accesso alla final four di Vicenza, ma intanto coach Mencarelli può coccolarsi un gruppo che ha saputo risorgere dopo un terzo set perso malissimo, e che si è imposto in volata sia nel quarto che nel quinto grazie anche all’impatto devastante di Nwakalor, capace di firmare quasi tutti i punti decisivi dal suo ingresso in campo sul 16-17 nel quarto set.

Ingresso positivo nella competizione anche per la Savino Del Bene Scandicci, quest’anno guidata da Barbolini. 3-1 inflitto ad una coriacea Brescia in casa per le scandiccesi che hanno messo in mostra una Stysiak già in versione bomber (29 punti per lei). E mercoledì prossimo è prevista una nuova sfida interna contro Monza.