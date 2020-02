La bestia nera…per gli orobici?

Vede l’Atalanta e segna. Potrebbe essere questa la speranza dei tifosi viola, pensando a Cutrone e alla gara di domani pomeriggio. Sì perché l’unico gol realizzato da Patrick, da quando è arrivato a Firenze, è stato proprio quello contro i bergamaschi in Coppa Italia. Accadrà la stessa cosa in campionato? La speranza è alta e anche la fiducia di tutti coloro che domani vogliono tornare a vincere. L’invito ad andare allo stadio sui social nelle scorse ore è arrivato proprio dall’attaccante che ha chiesto ai sostenitori di non mancare all’appuntamento sugli spalti. Ora potrebbe toccare a lui rendere speciale l’evento.