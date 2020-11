La brutta entrata rimasta impunita. Ma Fiorentina-Benevento è gara a basso coefficiente di difficoltà

Fiorentina-Benevento, gara valida per l’ottava giornata di Serie A, è stata diretta da Davide Ghersini della sezione AIA di Genova, coadiuvato dagli assistenti Lombardi e Lanotte e Di Paolo in sala VAR.

Primi minuti che si giocano costantemente nella metà campo degli ospiti; al 10′ brutta entrata di Schiattarella su Castrovilli: Ghersini fischia fallo per la Fiorentina ma incredibilmente non ammonisce il giocatore campano. Al 18′ prima ammonizione dell’incontro è per Glik che trattiene furbescamente Ribery pronto ad entrare in area avversaria.

Si passa alla ripresa dove subito dopo il vantaggio del Benevento troviamo l’ammonizione a Letizia che perde Castrovilli e lo atterra. Ancora il numero 10 viola protagonista nel giallo ad Hetemaj al minuto 74. Ultimi minuti di nervosismo per i gigliati che tentano il tutto per tutto per raggiungere il pareggio; all’87’ Biraghi viene ammonito per plateali proteste. Nei minuti di recupero giallo anche per Lirola che trattiene Tello impedendo una ripartenza.

Sufficiente la gara dell’arbitro genovese, da evidenziare però che l’incontro è stato di bassa difficoltà non presentando episodi di difficile valutazione.