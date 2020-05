La Bundesliga riparte ed ecco come si presentano gli spalti del Borussia Park, l’ultimo stadio europeo violato dalla Fiorentina VIDEO

Poco più di un’ora alla ripresa della Bundesliga, il primo tra i campionati europei di vertice a ripartire (o a provarci almeno), se pur a porte chiuse. In Germania hanno deciso di installare dei cartonati raffiguranti i volti e i busti dei tifosi, proprietari dei singoli posti tramite il proprio abbonamento. Questo ad esempio è il Borussia Park, l’ultimo stadio europeo in cui vinse la Fiorentina formato europeo nel febbraio 2017, teatro in cui andranno in scena le partite del Borussia Monchengladbach, oggi però in casa dell’Eintracht.

El BORUSSIA PARK, estadio del Mönchengladbach, ha cubierto las GRADAS con FOTOS de sus AFICIONADOS. (Vía The Sun) pic.twitter.com/E2IRJ1Ln6v — ChiringuitoChampions (@chirichampions) May 16, 2020