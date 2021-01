Il calciomercato della Fiorentina è cominciato con la cessione di Saponara allo Spezia e mai come stavolta andrà avanti su due direttrici parallele. Da una parte la necessità di cedere gli esuberi, dall’altra quella di rinforzare la rosa e colmare le lacune.

Per l’attacco, come si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, continua a piacere Roberto Inglese, che sta trovando poco spazio a Parma. In riva all’Arno potrebbe diventare una valida alternativa a Vlahovic, visto che potrebbe giocare sia assieme al serbo che da solo. Da scartare, invece, il nome di Simone Zaza.

Con l’inizio della settimana la Fiorentina proverà a stringere i tempi per Youssef Maleh, finito fuori rosa al Venezia dopo la decisione di non rinnovare il contratto in scadenza a fine stagione. Questione Kouame: sul giocatore si è inserito anche l’Olympique Marsiglia alla lista delle squadre disposte a spendere 15-16 milioni di euro. La società si è presa qualche giorno per riflettere, ma non sono da escludere accelerazioni improvvise.