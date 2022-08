La calciatrice Monnecchi: “Lavoriamo per raggiungere gli obiettivi. Con il tempo riusciremo a dare il massimo l’una per l’altra”

Dal ritiro di Moena della Fiorentina femminile sotto la guida della confermata allenatrice Patrizia Panico ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina la calciatrice viola Margherita Monnecchi: “La scorsa stagione è andata al di sotto delle aspettative. Ci è mancato qualcosa e non abbiamo raggiunto gli obiettivi fissati. Quest’anno lavoreremo molto per raggiungere gli obiettivi di squadra. A livello personale cercherò di aiutare le mie compagne e di segnare diversi gol”.

Monnecchi ha aggiunto sul ritiro di Moena: “Essere qui ci ha permesso di allenarci al massimo, dato anche il meteo. Un posto bellissimo in cui a livello di clima si sta meglio rispetto a Firenze. Inoltre essere nello stesso luogo dove ha fatto il ritiro la squadra maschile è un qualcosa in più”.

Infine una considerazione sul reparto offensivo: “Ci sono tanti innesti nuovi, tra calciatrici come Miriam che avevo già incontrata in nazionale under 23 e altre che non avevo mai visto. Stiamo riuscendo a darci una mano tra noi e penso sia la cosa più importante. Con i tempo arriverà anche la giusta alchimia e così riusciremo a dare il massimo l’una per l’altra”.