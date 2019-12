La caratteristica individuata per scegliere il nuovo tecnico. E da giugno si ricambia

L’edizione del Corriere dello Sport spiega perché la dirigenza della Fiorentina si sia messa alla ricerca di nomi quelli di Iachini e Prandelli per il dopo Montella. L’intenzione sarebbe infatti quella di portare in viola qualcuno all’insegna di Firenze e della fiorentinità. Tra un paio di giorni al massimo dovrebbe essere resa nota la decisione, ma intanto il casting è iniziato. Iachini, guerriero nella mediana viola da giocatore, sarebbe prontissimo a prendere le redini fino a giugno, per poi accettare un ruolo minore, per esempio nelle giovanili. Sullo sfondo resta il nome di Cesare Prandelli, molto amato a Firenze per gli ottimi risultati ottenuti, anche se non reduce da esperienze positive, e che porterebbe nel suo staff Batistuta. L’assalto poi in estate andrebbe diretto su Luciano Spalletti, tifoso viola, che beneficierebbe in seguito del nuovo Centro Sportivo e del primo vero mercato estivo della gestione Commisso, il quale ha sempre affermato di voler formare, dopo un anno di transizione, una squadra competitiva.