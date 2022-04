La carica degli ex per battere il diavolo

Il momento è delicato ma l’obiettivo-Europa è ancora possibile e una delle armi che la Fiorentina potrebbe usare a San Siro, è la carica degli ex: Bonaventura (155 partite e 30 gol con i rossoneri), Saponara (8 presenze ma soprattutto 4 reti al Milan, la squadra più trafitta in carriera nel massimo campionato) e Piatek (13 centri in 36 match fra il 2019 e il 2020) comunque in ballottaggio con Cabral (per il polacco sarebbe la prima contro la sua ex squadra. L’allenatore però punta anche su Torreira e Nico Gonzalez. A riportarlo è Tuttosport.