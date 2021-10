La carica dei trecento!

La forza del dodicesimo uomo. Dalla riapertura con il 75% di capienza, il tifo viola non ha mai fatto mancare il proprio sostegno alla squadra di Italiano.

E a rincarare positivamente la dose, ci si è messa anche la Curva Fiesole. Dal match contro il Cagliari, il tifo organizzato è tornato a popolare gli storici gradoni del cuore pulsante viola.

Dopo i 700 supporters che hanno seguito la compagine di Italiano a Venezia, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, dovrebbero essere almeno 300 i tifosi che domani si recheranno all’Olimpico per spingere la Fiorentina in un delicato match come quello contro la Lazio.