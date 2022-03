La carta per l’Europa

Come succede durante ogni pausa per le Nazionali, la rosa della Fiorentina si è divisa in due. Da una parte chi è rimasto a Firenze, dall’altra chi ha risposto alla chiamata del proprio ct. Tra i secondi c’è anche Piatek, mentre Cabral fa parte del primo gruppo. E l’obiettivo di mister Italiano è sfruttare la sosta per aiutare l’attaccante brasiliano a sistemare la condizione atletica ed essere più pronto di quanto non lo sia stato in questo mese e mezzo. La Fiorentina ne ha bisogno per un obiettivo che si chiama Europa.

Finora l’ex Basilea ha giocato appena sei partite, per un totale di 172’ tra campionato e Coppa Italia. I motivi dello scarso utilizzo sono da ricercare tutti nello stato di forma approssimativo con cui è arrivato a Firenze. Per continuare a credere nell’Europa, però, la Fiorentina deve cercare assolutamente di migliorare la fase realizzativa e per questo Cabral è uno degli indiziati maggiori. Non è utopia immaginarselo titolare alla ripresa del campionato contro l’Empoli, ma tutto dipenderà dai progressi compiuti nei prossimi dieci giorni.