La colazione di lavoro tra Barone e Ristic: al centro il futuro di Vlahovic. Le ipotesi

Nella mattinata di ieri è andato in scena un incontro importante tra il direttore generale della Fiorentina Joe Barone e il procuratore di Dusan Vlahovic Darko Ristic. Nonostante le voci di qualche giorni fa che descrivevano il serbo come impossibile da rintracciare, le parti hanno deciso di incontrarsi.

Come documentato dal Corriere Fiorentino, il mercato di gennaio si avvicina e va presa una decisione. In un senso o nell’altro. Quello che è certo è che nelle settimane passate la dirigenza viola si è mossa per cercare di capire se ci fossero le basi per una cessione già nella prossima sessione. Basta pensare al viaggio a Londra della coppia Barone-Pradè, nel quale i due hanno avuto un contatto diretto con il Tottenham. Senza dimenticare la Juventus, che però adesso ha ben altri problemi.

La soluzione del caso è ancora lontana e non sono esclusi colpi di scena. L’arrivo a Firenze del procuratore di Vlahovic, in contemporaneo al ritorno di Commisso, suona assai sospetto e non è da escludere che sia stato il presidente della Fiorentina a spingere per riallacciare i rapporti con Ristic.

Rimane soltanto da capire se la società abbia deciso di fare un ultimo tentativo per convincere il suo gioiello a firmare il rinnovo, mettendo sul tavolo una proposta addirittura superiore a quella (5 milioni netti a stagione per quattro anni) già respinta più volte.