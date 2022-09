La colonia Fiorentina alla Reggina viaggia a gonfie vele. Taibi: “Vorremmo essere la sorpresa anche a giugno”

C’è una parte della Fiorentina che ha cominciato benissimo il proprio campionato. Si tratta della Reggina di Pippo Inzaghi, dove giocano Gori, Agostinelli, Dutu e Niccolò Pierozzi, il protagonista di questo avvio di stagione amaranto. Nella pausa per le nazionali, il club calabrese è in testa alla classifica di Serie B e ha stupito tutti, soprattutto per la mole di gol segnati (con 14 reti in 6 partite, è per distacco il miglior attacco del campionato).

A tal proposito, il DS della Reggina ed ex calciatore Massimo Taibi ha parlato a Tuttomercatoweb.com: “Noi sorpresa? Sì, ma vorremmo esserlo fino a giugno. Tutti i ragazzi qui stanno facendo bene. Obiettivi? Fare un buon campionato, non dico altro. Ci sono anche altre squadre forti e attrezzate”.