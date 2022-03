La compagna di Isco è già innamorata di Firenze e si definisce “la turista con la miglior compagnia”. FOTO

Pochi giorni trascorsi a Firenze dal calciatore del Real Madrid, Isco, e la sua compagna, Sara Salamo. E’ bastato far venir fuori questa ‘notizia’ per far scatenare i tifosi della Fiorentina che, dietro a questa visita, ci vedono anche qualche indiscrezione di mercato dietro (il giocatore ha il contratto in scadenza con il club spagnolo a fine stagione).

Intanto però Sara è già innamorata della città. Ampio il reportage fotografico della sua visita pubblicato su Instagram. Tra queste immagini ne troviamo una significativa pubblicata stamani. Una foto di famiglia fatta a Piazzale Michelangelo con sfondo del Duomo, particolarmente suggestivo. L’attrice si è autodefinita “la turista con la miglior compagnia”.