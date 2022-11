La compagna di Jovic: “Finalmente abbiamo trovato casa a Firenze. Ora voglio una bambina da Luka, tre maschi in casa sono già più che sufficienti”

Il centravanti della Fiorentina, Luka Jovic, la prossima primavera si sposerà con la compagna, Sofija Milošević. I due nel frattempo hanno trovato casa a Firenze che dovrebbe essere la base del loro rapporto almeno per un paio di anni: “Dopo una lunghissima ricerca e aver vissuto in un hotel, abbiamo finalmente trovato una casa adatta a noi e ci siamo recentemente trasferiti – ha detto la futura moglie del calciatore – Stiamo ancora sistemandola, quindi siamo molto impegnati”.

La Milošević ha le idee chiare per il futuro: “La seconda volta che mi sono trovata in attesa di un bambino, ero convinta di avere in grembo una femmina. Sinceramente mi piacerebbe diventare madre di una bambina in futuro, perché penso che tre maschi (Aleksei e Theodore sono i loro figli ndr) in una casa siano sufficienti. Speriamo davvero che nulla possa stravolgere i nostri piani e che ci sposeremo in primavera”.