La conclusione sbagliata e la sostituzione di Pulgar. Il doppio colpo inferto a Caceres dal Brasile

Per un Martinez Quarta contento ci sono altri due giocatori della Fiorentina che tornano dal Sud America portandosi dietro cattive notizie: sono Pulgar e Caceres.

Il centrocampista ha giocato titolare nel match che il Cile ha perso per 2-1 fuori casa contro il Venezuela. L’ex Bologna è rimasto in campo 88 minuti prima di essere sostituito. Una conclusione a rete, con mira sbagliata, per lui in tutta la gara in conclusione di primo tempo.

Per quanto riguarda il difensore, che invece ha giocato tutta la gara, è cocente la delusione per il 2-0 interno subito contro il Brasile (reti di Arthur e Richarlison nel primo tempo).

Entrambe le gare erano valide per la qualificazioni ai prossimi Mondiali.