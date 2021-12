La concorrenza che si infittisce per Scamacca, Ceccarini: “L’Inter continua a pensarci anche per gennaio”

Editoriale canonico per Niccolò Ceccarini su Tmw e argomento Scamacca, potenziale obiettivo della Fiorentina ma non solo a quanto pare: “L’Inter per gennaio guarda sempre ad un’eventuale opportunità in fase offensiva. Il budget non è molto e per questo Marotta e Ausilio dovranno trovare una soluzione che possa far quadrare i conti. C’è da tenere presente che potrebbe partire anche Vecino e la sua cessione aumenterebbe un po’ il budget. Il giro d’orizzonte si sta concentrando sempre più in casa Sassuolo dove le opzioni restano Scamacca e Raspadori, anche se la loro valutazione è sempre molto alta”.