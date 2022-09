La conferenza di Italiano (con un calciatore) è stata posticipata alle 19: motivi legati al volo per Istanbul

La Fiorentina è atterrata a Istanbul circa 45 minuti fa, ma è scesa dall’aereo solo da una manciata di minuti. Come riporta Radio Bruno Toscana, la squadra viola, arrivata all’aeroporto turco, è stata obbligata a rimanere sull’aereo in mezzo alla pista. Situazione che non si è sbloccata per circa quaranta minuti. Ora è tutto risolto e la squadra può muoversi verso l’hotel e lo stadio del Basaksehir.

La conferenza stampa di Italiano era prevista per le ore 17:45; inevitabilmente, slitta alle ore 19. Il mister, inoltre, sarà in compagnia di un calciatore, molto probabilmente Lorenzo Venuti, sempre secondo la fonte.