La conferma di Salihamidzic: “Sono ottimista per De Ligt al Bayern”. La Juventus si butta su Milenkovic?

C’è anche la Juventus su Nikola Milenkovic. Il difensore della Fiorentina è tra i papabili della società bianconera in caso di addio di Matthijs de Ligt, che continua ad avvicinarsi al Bayern Monaco. Dopo l’incontro andato in scena nei giorni, il ds bavarese Hasan Salihamidzic ha parlato alla Bild della trattativa.

“Era importante per me sederci a un tavolo con i responsabili della Juventus Arrivabene, Cherubini e Nedved. Ci ho giocato per quattro anni e ho un buon rapporto con il club. Abbiamo avuto due colloqui, ora dobbiamo essere pazienti e vedere cosa succede. In linea di principio, sono una persona ottimista”.

Una volta che la trattativa si concretizzerà, i bianconeri sono pronti a dare l’assalto a Milenkovic che avrebbe espresso il proprio gradimento per una trasferimento a Torino.