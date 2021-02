La coperta corta a centrocampo: E ora diventa fondamentale recuperare Pulgar

In mezzo al campo, dopo l’ultima sessione di mercato, la Fiorentina si trova ad avere una coperta non molto lunga, anzi. Un’operazione fondamentale secondo il Corriere dello Sport-Stadio che Prandelli dovrà fare, sarà quella di recuperare Erick Pulgar.

Il tecnico viola ha raccontato le difficoltà che ha vissuto il cileno: “Dopo essere stato fermato dal Covid ha avuto qualche momento di tristezza. Fatto normale, perché sono ragazzi che vivono lontani dalle proprie famiglie”. Nell’ultimo mese l’ex Bologna è sceso in campo dall’inizio solo contro il Cagliari, poi è stato impiegato per la miseria di 62 minuti in quattro gare.