La coppia che scoppia?

I difensori centrali della Fiorentina, German Pezzella e Nikola Milenkovic, sono tutt’altro che sicuri di rimanere in viola anche nella prossima stagione.

Il capitano, aldilà della positività asintomatica al Corona virus, sta vivendo un periodo difficile. Dopo la frattura dello zigomo, rimediata contro il Verona a fine novembre, non è più stato lui e il suo rendimento è calato vertiginosamente: l’errore all’ultimo secondo a Bologna da cui è scaturito il gol di Orsolini, l’assurda espulsione per simulazione contro l’Atalanta in Coppa, il braccio da rigore contro la Juventus, la marcatura persa su Zapata in campionato e la clamorosa distrazione sul gol di Rebic contro il Milan sono tutti segnali che la mente del numero venti non è più la stessa. Il contratto in scadenza 2022 potrebbe far pensare anche ad un rinnovo ma in vista della prossima stagione andrà riflettuto a fondo sulle sue legittime intenzioni di cambiare aria dopo anni impegnativi (da Davide al burrascoso addio di Pioli, dal non grande rapporto con Montella all’ennesima frattura dello zigomo) e sulla voglia della Fiorentina di puntare ancora su di lui.

Milenkovic invece sta vivendo un’altra stagione da bene ma non benissimo, dove non sembra arrivare ancora la sua consacrazione definitiva. Come ha detto poco tempo fa il direttore sportivo viola Daniele Pradè: “ci vedremo a fine anno per parlarci”, sicuramente anche la posizione del serbo è tutt’altro che ferma. Il mercato, per un classe 1997 da più di settanta presenze in Serie A con un contratto anche per lui in scadenza nel 2022, c’è eccome e la Fiorentina potrebbe pensare seriamente ad una sua cessione.

In attesa della ripresa (?) dei campionati, non resta che attendere, ma una cosa è certa: la coppia titolare, insieme in viola da più di due anni, rischia seriamente di scoppiare.