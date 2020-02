La coppia Pulgar-Benassi affonda le speranze viola: Due elementi incapaci di costruire gioco e sgretolare quello degli avversari

Un tiro, un gol: forse con un centrocampo appena decente sarebbero arrivati anche i tre punti. Ma la Fiorentina ha un’anima estrosa in Castrovilli (che non disdegna neppure i ripiegamenti) e due elementi incapaci sia di costruire il gioco della propria squadra che di sgretolare quello degli avversari. La coppia Pulgar-Benassi affonda le speranze viola del colpaccio poi anche solo della conquista di un punto per “muovere la classifica”.

Benassi – 3 – Disatrosamente impreciso con lanci e appoggi sballati; nessuna copertura della difesa.

Pulgar – 4 – Non riesce a velocizzare il gioco. Lanci sempre preda degli avversari. Protegge poco la difesa.

