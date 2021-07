La coppia Simy-Messias vale il sacrificio di Montiel? La Fiorentina prova ad abbassare le pretese del Crotone

Le idee Simy e Messias stuzzicano sulla carta la Fiorentina, per integrare e completare la rosa della prossima stagione: sono due calciatori che hanno messo insieme una trentina di reti in una squadra retrocessa. La richiesta del Crotone però è piuttosto esosa fin qui e si aggira sui 20 milioni di euro per la coppia: parliamo di un classe ’92 e un classe ’91, non certo alle prime armi e con tre stagioni di Serie A alle spalle, in due. Per questo la società viola sta pensando anche ad alcune contropartite per abbassare la parte economica e tra i “sacrificabili” potrebbe esserci Tofol Montiel, reduce da una stagione di quasi sola panchina. Un giocatore che né Iachini, né Prandelli hanno avuto modo di lanciare ma che vorrebbe rimanere in Italia: un campionato di Serie B potrebbe aiutare sia lo spagnolo, sia la Fiorentina stessa nella valutazione del giocatore ed eventualmente nella trattativa per il brasiliano e il nigeriano.