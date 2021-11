“La cosa più giusta per Vlahovic sarebbe restare alla Fiorentina. Quelli come lui sono appetiti dai top club”

Dove sarà il futuro di Dusan Vlahovic? Dell’attaccante della Fiorentina ne ha parlato a Radio Sportiva l’ex direttore sportivo di Brescia, Watford e West Ham, Gianluca Nani.

Di seguito il suo pensiero sul serbo: “Vlahovic è un calciatore fortissimo e quelli come lui sono molto appetiti dalle grande big del calcio europeo. Credo sia normale pensare che possa andare in un top club, italiano o straniero: le società della Premier League hanno più soldi da spendere rispetto agli altri club. Da italiano spero che il serbo possa restare in Serie A, anche se la cosa più giusta sarebbe rimanere alla Fiorentina. Se il campionato italiano perdesse Vlahovic, sarebbe un gran peccato”.