La Cremonese guarda alla semifinale con la Fiorentina… con uno dei suoi bomber a rischio

Ancora tutte da chiarire le condizioni di David Okereke, uno dei due bomber della Cremonese (insieme a Dessers) e tra i principali pericoli per la Fiorentina in ottica semifinale di Coppa Italia: il nigeriano ha già segnato contro la squadra viola in campionato, alla prima giornata. Nell’ultima gara con il Monza però l’attaccante è uscito per un fastidio muscolare alla coscia e, come comunicato dal club grigiorosso, nelle prossime ore si sottoporrà ad accertamenti. La sfida di andata allo ‘Zini’ si giocherà il prossimo 5 aprile: un paio di settimane quindi per il recupero del nigeriano, che la Fiorentina farebbe anche volentieri a meno di affrontare.